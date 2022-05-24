ｊＧｒｏｕｐ　大幅に3日続伸、創業25周年記念の株主優待実施、食事券を追加贈呈／新興市場スナップショット

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大幅に3日続伸。創業25周年記念の株主優待を実施すると発表している。対象は2月28日、8月31日の株主で、食事券を追加で贈呈する。100株以上200株未満は3000円分（通常2000円分）、200株以上600株未満は5000円分（同4000円分）、600株以上1000株未満は1万円分（同8000円分）、1000株以上は1万5000円分（同1万2000円分）。記念優待が株主還元策として素直に好感され、買いが集まっているようだ。《ST》