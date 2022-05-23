ヘリオス　ストップ安売り気配、体性幹細胞再生医薬品試験の主要評価項目で有意差認められず／新興市場スナップショット

*13:23JST ＜4593＞ ヘリオス 645 ウ -

ストップ安売り気配。脳梗塞急性期を対象とした体性幹細胞再生医薬品HLCM051のプラセボ対照二重盲検第II／III相試験の結果（速報値）を発表している。それによると、副次評価項目の「全般的機能回復」では投与365日後のHLCM051投与群とプラセボ投与群間に統計的な有意差が認められたものの、主要評価項目の「優れた転帰」では投与90日後及び365日後での統計的な有意差は認められなかったという。《ST》