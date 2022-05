リーボック×ルーニー・テューンズ、バッグス・バニーやロード・ランナーのスニーカーなど第2弾コラボ

リーボック(Reebok)から、ワーナー・ブラザースのアニメーション「ルーニー・テューンズ(LOONEY TUNES)」との第2弾コラボレーションコレクションが登場。2022年5月26日(木)に発売される。

■リーボック×ルーニー・テューンズの第2弾コラボコレクション

■ロード・ランナー×「インスタポンプ フューリー 95」

たとえば、リーボックを代表する定番モデルの「インスタポンプ フューリー 95(Instapump Fury 95)」は、無限のエネルギーで稲妻のごとく走り回るロード・ランナーがモチーフ。アッパーに鮮やかなブルーの羽根、ヒールにはシグネチャーの煙マークと「Beep!Beep!」音のイラストをあしらい、その世界観を表現している。

■バッグス・バニー×「クラシック レザー レガシー AZ」

「ルーニー・テューンズ」きってのイタズラ好きでお馴染み、バッグス・バニーは「クラシック レザー レガシー AZ(Classic Leather Legacy AZ)」に登場。バッグス・バニーをイメージしたグレー&ピンクのカラーリングと、毛並みを表現した毛足の長いスエード素材で、1980年代の懐かしさを思い起こさせるレトロなルックスに仕上げた。

■シルベスターvsトゥイーティーの「ナノ エックスワン」

このほか、シルベスターとトゥイーティーの目の離せない追跡劇を表現した「ナノ エックスワン(Nano X1)」、カートゥーン調のグラフィックでドタバタな日常を表現した「クラブ シー(Club C)」、背面にバッグス・バニーと作品ロゴを大胆にプリントしたコーチジャケットなど、多彩なアイテムが展開される。

「リーボック ルーニー・テューンズ(Reebok × LOONEY TUNES)」

発売日:2022年5月26日(木)

取扱店舗:

・リーボックストア 渋谷

・リーボック クラシックストア(原宿、HEP FIVE、あべのHOOP、立川立飛、横浜ビブレ、名古屋みなとアクルス)

・リーボック オンラインショップ

ほか

LOONEY TUNES and all related characters and elements (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)

リーボック アディダスお客様窓口

TEL:0570-033-033(電話受付 平日 9:30~18:00)