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オプティム　「OPTiM Geo Scan」「IT導入補助金2022」の補助対象として認定

2022年5月20日 12:04

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記事提供元：フィスコ

*12:04JST オプティム---「OPTiM Geo Scan」「IT導入補助金2022」の補助対象として認定
オプティム＜3694＞は19日、経済産業省が管轄する「IT導入補助金2022」において、高精度3次元測量アプリ「OPTiM Geo Scan」が補助対象と認定されたと発表。

「IT導入補助金2022」は中小企業・小規模事業者等を対象とした補助金の制度。
自社の課題やニーズに沿ったサービスやソリューション、サービスを導入する事業者に対して、導入費用の一部を補助し、業務の効率化や売上向上をサポートすることを目的としたもの。《ST》

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