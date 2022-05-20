関連記事
オプティム 「OPTiM Geo Scan」「IT導入補助金2022」の補助対象として認定
記事提供元：フィスコ
*12:04JST オプティム---「OPTiM Geo Scan」「IT導入補助金2022」の補助対象として認定
オプティム＜3694＞は19日、経済産業省が管轄する「IT導入補助金2022」において、高精度3次元測量アプリ「OPTiM Geo Scan」が補助対象と認定されたと発表。
「IT導入補助金2022」は中小企業・小規模事業者等を対象とした補助金の制度。
自社の課題やニーズに沿ったサービスやソリューション、サービスを導入する事業者に対して、導入費用の一部を補助し、業務の効率化や売上向上をサポートすることを目的としたもの。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- サイジニア 資本金及び資本準備金の額の減少、剰余金処分 5/20 12:07
- ゴルドウイン 昨年の高値である7770円辺りが射程に 5/20 11:49
- ライトワークスが次第高、学習プラットフォーム『CAREERSHIP』を京王電鉄が導入 5/20 11:19
- 光陽社は連日ストップ高、決算発表前から急伸したが発表後も急伸とあって丸く収まる様子 5/20 11:18
- ネットワン 下落も下げ渋り、米シスコ株の急落が重しも影響限定的 5/20 11:05