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出来高変化率ランキング（10時台）～邦チタニウム、シンバイオ製薬などがランクイン
*10:52JST 出来高変化率ランキング（10時台）～邦チタニウム、シンバイオ製薬などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月20日 10:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2178＞ トライSTG 739800 55660 1229.14% 0.18%
＜4777＞ ガーラ 5938800 1238260 379.61% 11.93%
＜4591＞ リボミック 2523500 583500 332.48% -3.41%
＜3198＞ SFP 137100 44820 205.89% 0.21%
＜6724＞ エプソン 3728800 1256020 196.87% 8.25%
＜8260＞ 井筒屋 496900 193380 156.96% 7.72%
＜1580＞ 日経-1倍 42820 17618 143.05% -0.82%
＜2521＞* 上場米HE 859920 414274 107.57% 0.22%
＜3028＞ アルペン 230900 113720 103.04% 0.16%
＜4936＞ アクシージア 507200 259900 95.15% 3.81%
＜6227＞ AIメカテック 121200 62140 95.04% -0.56%
＜6409＞ キトー 278900 144800 92.61% -0.41%
＜3680＞ ホットリンク 719400 392960 83.07% -0.44%
＜5726＞ 大阪チタ 2336300 1299940 79.72% 13.04%
＜3191＞ ジョイフル本田 284800 176400 61.45% -0.53%
＜1377＞ サカタのタネ 318800 217540 46.55% 1.51%
＜8202＞ ラオックス 2548600 1804780 41.21% 8.61%
＜5029＞ サークレイス 465700 345840 34.66% 9.97%
＜3201＞ ニッケ 263500 196840 33.87% 0.42%
＜8095＞ アステナHD 200000 156000 28.21% -2.32%
<7078>* INC 893400 705340 26.66% 0.67%
<2437> Shinwa 2221100 1799920 23.4% -2.96%
<3349> コスモス薬品 434900 358700 21.24% -0.8%
<4992>* 北興化 89300 73840 20.94% 1.67%
<3835> eBASE 305000 257940 18.24% 6.47%
<6083>* ERI HD 156300 137320 13.82% 3.21%
<2568>* 上場NSQ 522820 460584 13.51% 0.38%
<5727>* 邦チタニウム 1522700 1341740 13.49% 8.99%
<4582>* シンバイオ製薬 1671600 1497380 11.63% 8.79%
<2776> 新都HD 2537900 2282740 11.18% -5.26%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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