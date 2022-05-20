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出来高変化率ランキング（10時台）～邦チタニウム、シンバイオ製薬などがランクイン

2022年5月20日 10:52

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記事提供元：フィスコ

*10:52JST 出来高変化率ランキング（10時台）～邦チタニウム、シンバイオ製薬などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月20日　10:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2178＞ トライSTG　　　 739800 　55660　 1229.14% 0.18%
＜4777＞ ガーラ　　　　　　　5938800 　1238260　 379.61% 11.93%
＜4591＞ リボミック　　　　　2523500 　583500　 332.48% -3.41%
＜3198＞ SFP　　　　　　　137100 　44820　 205.89% 0.21%
＜6724＞ エプソン　　　　　　3728800 　1256020　 196.87% 8.25%
＜8260＞ 井筒屋　　　　　　　496900 　193380　 156.96% 7.72%
＜1580＞ 日経-1倍　　　　　42820 　17618　 143.05% -0.82%
＜2521＞* 上場米HE　　　　　859920 　414274　 107.57% 0.22%
＜3028＞ アルペン　　　　　　230900 　113720　 103.04% 0.16%
＜4936＞ アクシージア　　　　507200 　259900　 95.15% 3.81%
＜6227＞ AIメカテック　　　121200 　62140　 95.04% -0.56%
＜6409＞ キトー　　　　　　　278900 　144800　 92.61% -0.41%
＜3680＞ ホットリンク　　　　719400 　392960　 83.07% -0.44%
＜5726＞ 大阪チタ　　　　　　2336300 　1299940　 79.72% 13.04%
＜3191＞ ジョイフル本田　　　284800 　176400　 61.45% -0.53%
＜1377＞ サカタのタネ　　　　318800 　217540　 46.55% 1.51%
＜8202＞ ラオックス　　　　　2548600 　1804780　 41.21% 8.61%
＜5029＞ サークレイス　　　　465700 　345840　 34.66% 9.97%
＜3201＞ ニッケ　　　　　　　263500 　196840　 33.87% 0.42%
＜8095＞ アステナHD　　　　200000 　156000　 28.21% -2.32%
<7078>* INC　　　　　　　893400 　705340　 26.66% 0.67%
<2437> Shinwa　　　　2221100 　1799920　 23.4% -2.96%
<3349> コスモス薬品　　　　434900 　358700　 21.24% -0.8%
<4992>* 北興化　　　　　　　89300 　73840　 20.94% 1.67%
<3835> eBASE　　　　　305000 　257940　 18.24% 6.47%
<6083>* ERI　HD　　　　　156300 　137320　 13.82% 3.21%
<2568>* 上場NSQ　　　　　522820 　460584　 13.51% 0.38%
<5727>* 邦チタニウム　　　　1522700 　1341740　 13.49% 8.99%
<4582>* シンバイオ製薬　　　1671600 　1497380　 11.63% 8.79%
<2776> 新都HD　　　　　　2537900 　2282740　 11.18% -5.26%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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