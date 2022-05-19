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アーレスティ　急落、今期営業黒字転換見通しもポジティブ反応乏しい

2022年5月19日 14:00

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記事提供元：フィスコ

*14:00JST アーレスティ---急落、今期営業黒字転換見通しもポジティブ反応乏しい
アーレスティ＜5852＞は急落。前日に22年3月期決算を発表。営業損益は24.2億円の赤字で前年同期比1.3億円の損益改善にとどまり、子会社減損発生などで純損益は51.9億円の赤字となった。純損益の赤字幅は2月14日の修正値を上回る水準。一方、23年3月期営業損益は19億円の黒字転換見通し。自動車生産正常化やアルミ市況上昇一服などを見込んでいる。ただ、四季報予想などとの比較では水準が低く、ポジティブな反応は乏しい。《YN》

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