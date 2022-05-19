オキサイド　大幅に続伸、LQUOMと資本業務提携、長距離量子通信機器の研究開発で／新興市場スナップショット



*10:07JST <6521> オキサイド 5730 +180

大幅に続伸。横浜国立大学発のスタートアップ企業であるLQUOM（横浜市）と長距離量子通信機器の実用化に向けた研究開発を目的として資本業務提携を締結したと発表している。出資により、オキサイドはLQUOM株の約3％の持ち分を保有する。オキサイドはLQUOMに対し、高品質波長変換素子や高品質光学単結晶、高機能波長変換導波路素子を供給する。長距離量子通信はセキュリティが保証された通信方式の中で最も有力な方式という。《ST》