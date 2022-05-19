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今日の注目スケジュール：中SWIFTグローバル支払いCNY、ユーロ圏経常収支、米新規失業保険申請件数など

2022年5月19日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中SWIFTグローバル支払いCNY、ユーロ圏経常収支、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50　貿易収支(4月)　-1兆1500億円　-4124億円
08:50　輸出(4月)　13.8％　14.7％
08:50　輸入(4月)　35.0％　31.2％
08:50　コア機械受注(3月)　4.0％　-9.8％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)


＜海外＞
10:00　中・SWIFTグローバル支払いCNY(4月)　　2.2％
10:30　豪・失業率(4月)　3.9％　4.0％
16:00　フィリピン・中央銀行が政策金利発表　2.00％　2.00％
17:00　欧・ユーロ圏経常収支(3月)　　208億ユーロ
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　20.3万件
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(5月)　16.1　17.6
22:00　露・金・外貨準備高
23:00　米・中古住宅販売件数(4月)　566万件　577万件
23:00　米・景気先行指数(4月)　0％　0.3％


南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　4.75％　4.25％

欧・ECB議事要旨(12月会合)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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