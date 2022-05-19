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今日の注目スケジュール：中SWIFTグローバル支払いCNY、ユーロ圏経常収支、米新規失業保険申請件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中SWIFTグローバル支払いCNY、ユーロ圏経常収支、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50 貿易収支(4月) -1兆1500億円 -4124億円
08:50 輸出(4月) 13.8％ 14.7％
08:50 輸入(4月) 35.0％ 31.2％
08:50 コア機械受注(3月) 4.0％ -9.8％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
＜海外＞
10:00 中・SWIFTグローバル支払いCNY(4月) 2.2％
10:30 豪・失業率(4月) 3.9％ 4.0％
16:00 フィリピン・中央銀行が政策金利発表 2.00％ 2.00％
17:00 欧・ユーロ圏経常収支(3月) 208億ユーロ
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 20.3万件
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(5月) 16.1 17.6
22:00 露・金・外貨準備高
23:00 米・中古住宅販売件数(4月) 566万件 577万件
23:00 米・景気先行指数(4月) 0％ 0.3％
南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 4.75％ 4.25％
欧・ECB議事要旨(12月会合)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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