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NY外為：ドル円128円台はかろうじて保つ、128.01円まで、ダウ1000ドル超安
記事提供元：フィスコ
*03:28JST NY外為：ドル円128円台はかろうじて保つ、128.01円まで、ダウ1000ドル超安
NY外為市場でドル・円は128円01銭まで下落した。かろうじて128円台を保っている。
ユーロ・円は135円88銭から134円12銭まで下落。ユーロ・ドルは1.0540ドルから1.0476ドルまで下落した。
高金利や急激な引き締めにより、景気後退入りするとの懸念が再燃。安全資産としての米国債の購入、質への逃避のドル買い、リスク回避の円買いが優勢となった。《KY》
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