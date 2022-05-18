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品川リフラクトリーズ 韓国に子会社を設立
記事提供元：フィスコ
*11:10JST 品川リフラクトリーズ---韓国に子会社を設立
品川リフラクトリーズ<5351>は12日、韓国に子会社を設立し、すべての登記手続きを完了したことを発表。
同子会社の商号は、Shinagawa Refractories Korea(SRK)で、慶尚北道浦項市内に所在する。木元立彦氏が代表取締役社長に就任する。設立日は4月14日、資本金は2億ウォン、同社が100％出資、12月末を決算期としている。
SRKは、韓国国内における活動拠点として、高炉用耐火物(出銑口閉塞材)および連続鋳造用高付加価値耐火物を中心とした韓国向けの拡販を積極的に推進し、ビジネス拡大に取り組んでいく。《ST》
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