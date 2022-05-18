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5/18の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:26JST 5/18
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26659.75、+112.70）
・NYダウは上昇（32654.59、+431.17）
・ナスダック総合指数は上昇（11984.52、+321.73）
・シカゴ日経先物は上昇（26825、大阪比+195）
・1ドル＝129.40-50円
・SOX指数は上昇（3066.50、+146.44）
・VIX指数は低下（26.10、-1.37）
・米国景気の拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・米原油先物は下落（112.40、-1.80）
・米長期金利は上昇
・米国の早期連続利上げ懸念
・ウクライナ情勢
・コロナ流行の長期化
留意事項
・GDP速報値（1-3月）
・鉱工業生産確報値（3月）
・設備稼働率確報値（3月）
・石油製品価格（16日）
・訪日外国人数（4月）
・5年物国債入札
・ソニーグループ<6758>の経営方針説明会
・中国新築住宅価格（4月）
・ユーロ圏新車販売台数（4月）
・英消費者物価指数（4月）
・南アフリカ消費者物価指数（4月）
・ユーロ圏消費者物価指数改定値（4月）
・カナダ消費者物価指数（4月）
・米住宅着工件数（4月）
・米住宅建設許可件数（4月）
・露GDP速報値（1-3月）
・米20年物国債入札
・主要7カ国（G7）財務相・中央銀行総裁会議（20日まで）
・シスコシステムズ、テンセントなど決算発表《ST》
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