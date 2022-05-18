

*08:26JST 5/18

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26659.75、+112.70）

・NYダウは上昇（32654.59、+431.17）

・ナスダック総合指数は上昇（11984.52、+321.73）

・シカゴ日経先物は上昇（26825、大阪比+195）

・1ドル＝129.40-50円

・SOX指数は上昇（3066.50、+146.44）

・VIX指数は低下（26.10、-1.37）

・米国景気の拡大

・コロナ流行下の経済活動正常化

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・米原油先物は下落（112.40、-1.80）

・米長期金利は上昇

・米国の早期連続利上げ懸念

・ウクライナ情勢

・コロナ流行の長期化

留意事項

・GDP速報値（1-3月）

・鉱工業生産確報値（3月）

・設備稼働率確報値（3月）

・石油製品価格（16日）

・訪日外国人数（4月）

・5年物国債入札

・ソニーグループ<6758>の経営方針説明会

・中国新築住宅価格（4月）

・ユーロ圏新車販売台数（4月）

・英消費者物価指数（4月）

・南アフリカ消費者物価指数（4月）

・ユーロ圏消費者物価指数改定値（4月）

・カナダ消費者物価指数（4月）

・米住宅着工件数（4月）

・米住宅建設許可件数（4月）

・露GDP速報値（1-3月）

・米20年物国債入札

・主要7カ国（G7）財務相・中央銀行総裁会議（20日まで）

・シスコシステムズ、テンセントなど決算発表《ST》