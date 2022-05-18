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NY外為：ユーロ高止まり、ECBの7月利上げ織り込む
記事提供元：フィスコ
*00:49JST NY外為：ユーロ高止まり、ECBの7月利上げ織り込む
NY外為市場でユーロは高止まりとなった。ユーロ・ドルは1.0540−45ドルで推移。ユーロ・円は136円69銭まで上昇後、136円00銭へ反落した。ユーロ・ポンドは0.8434ポンドから0.8456ポンドまで上昇。
欧州中央銀行（ECB）メンバーで、オランダ中銀総裁のクノット氏はECBの7月の25BPの利上げは現実的との考えを示した。短期金融市場はECBの年内合計1.00％ポイント利上げを織り込んだ。《KY》
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