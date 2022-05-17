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ココペリ ストップ安売り気配、23年3月期の営業利益予想97.2％減、成長投資先行／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:09JST <4167> ココペリ 824 ウ -
ストップ安売り気配。23年3月期の営業利益予想を前期比97.2％減の0.10億円と発表している。新機能開発のためにエンジニア採用や開発外部委託が増加するほか、金融機関サポート強化のために営業などの採用を実施することから大幅な減益を見込む。成長投資を先行させ、ユーザー数の拡大や顧客単価の上昇などを目指す。22年3月期は導入金融機関や中小企業会員が順調に増え、42.5％増の3.58億円で着地した。《ST》
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