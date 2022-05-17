

*12:44JST オプティム---「OPTiM AI Camera Enterprise」を熊本城天守閣の新型コロナウイルス対策に提供

オプティム<3694>は16日、熊本城天守閣の新型コロナウイルス対策に「OPTiM AI Camera Enterprise」を提供すると発表。

これまで熊本城では、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として、入場チケットに印刷したQRコードを利用し、天守閣内の滞在人数を把握、コントロールする取り組みをおこなってきたが、入場者のチケット紛失やQRコードの読み取りに時間を要する等の問題があった。

「OPTiM AI Camera Enterprise」より得られたデータを用いて天守閣内の滞在人数を把握することで、より効率的な感染拡大防止対策が可能となる。

また、利用者のスムーズな入場が可能となることから密集状態の発生を防ぐこともできる。《ST》