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メルカリ 大幅に続落、配送サービス利用料金を6月16日から値上げ、物価上昇など考慮／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:34JST <4385> メルカリ 2139 -66
大幅に続落。メルカリ便配送サービスの利用料金を6月16日から改定すると前日の取引時間中に発表し、引き続き材料視されている。「物価上昇などの社会情勢を総合的に鑑みた結果、メルカリ便配送サービスを継続しつつ、顧客体験を一層良くしていくための配送サービス利用料の改定」と説明している。値上げ幅は「らくらくメルカリ便」が35-150円、「ゆうゆうメルカリ便」が15-80円、「クールメルカリ便」が50-100円。《ST》
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