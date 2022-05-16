

*17:16JST 16日の日本国債市場概況：債券先物は149円48銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2022年6月限

寄付149円48銭 高値149円58銭 安値149円45銭 引け149円48銭

売買高総計10689枚

2年 436回 -0.055％

5年 151回 0.005％

10年 366回 0.240％

20年 180回 0.750％

債券先物6月限は、149円48銭で取引を開始。前週末NY市場での米国株高・長期金利上昇を受けて売りが先行し、149円45銭まで下げた。その後、日銀の指し値オペ通知、米長期金利の低下にともない買いが優勢になったとみられ、いったん149円58銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は2.59％、10年債は2.92％、30年債は3.08％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は0.97％、英国債は1.77％、オーストラリア10年債は3.37％、NZ10年債は3.55％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・3月貿易収支（2月：-76億ユーロ）

・18:00 欧州委員会経済見通し

・21:30 米・5月NY連銀製造業景気指数（予想：15.0、4月：24.6）

・21:55 ウィリアムズNY連銀総裁討論会参加（抵当金融業協会）

・05:00 米・3月対米証券投資収支(ネット長期有価証券)（2月：+1417億ドル）《KK》