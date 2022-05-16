

*08:30JST 5/16

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26427.65、+678.93）

・NYダウは上昇（32196.66、+466.36）

・ナスダック総合指数は上昇（11805.00、+434.04）

・シカゴ日経先物は上昇（26675、大阪比+285）

・1ドル＝129.30-40円

・SOX指数は上昇（2970.37、+143.16）

・VIX指数は低下（28.87、-2.90）

・米原油先物は上昇（110.49、+4.36）

・米国景気の拡大

・コロナ流行下の経済活動正常化

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・米長期金利は上昇

・米国の早期連続利上げ懸念

・ウクライナ情勢

・コロナ流行の長期化

留意事項

・国内企業物価指数（4月）

・工作機械受注（4月）

・経済財政諮問会議

・三菱UFJ<8306>、リクルートHD<6098>など決算発表

・中国固定資産投資（都市部）（4月）

・中国不動産投資（年初来）（4月）

・中国鉱工業生産指数（4月）

・中国小売売上高（4月）

・中国調査失業率（4月）

・ユーロ圏貿易収支（3月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）

・米対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（3月）

・米ギリシャ首脳会談

・欧州連合（EU）外相理事会

・欧州委員会（EC）が春季経済予測を発表

・タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシアは休場《ST》