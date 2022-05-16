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5/16の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:30JST 5/16
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26427.65、+678.93）
・NYダウは上昇（32196.66、+466.36）
・ナスダック総合指数は上昇（11805.00、+434.04）
・シカゴ日経先物は上昇（26675、大阪比+285）
・1ドル＝129.30-40円
・SOX指数は上昇（2970.37、+143.16）
・VIX指数は低下（28.87、-2.90）
・米原油先物は上昇（110.49、+4.36）
・米国景気の拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・米長期金利は上昇
・米国の早期連続利上げ懸念
・ウクライナ情勢
・コロナ流行の長期化
留意事項
・国内企業物価指数（4月）
・工作機械受注（4月）
・経済財政諮問会議
・三菱UFJ<8306>、リクルートHD<6098>など決算発表
・中国固定資産投資（都市部）（4月）
・中国不動産投資（年初来）（4月）
・中国鉱工業生産指数（4月）
・中国小売売上高（4月）
・中国調査失業率（4月）
・ユーロ圏貿易収支（3月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）
・米対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（3月）
・米ギリシャ首脳会談
・欧州連合（EU）外相理事会
・欧州委員会（EC）が春季経済予測を発表
・タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシアは休場《ST》
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