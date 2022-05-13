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NY外為：ユーロ・ドル安値更新、5年ぶり安値

2022年5月13日 22:47

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記事提供元：フィスコ


*22:47JST NY外為：ユーロ・ドル安値更新、5年ぶり安値
NY外為市場でユーロ・ドルは1.0350ドルまで下落し2017年1月来の安値を更新した。ウクライナ戦争により域内経済の成長減速懸念がユーロ売りに繋がったほか、米10年債利回りが2.9％まで上昇しドル買いが優勢となった。

ユーロ・円は134円05銭から133円60銭まで下落。ユーロ・ポンドは0.8500ポンドまで弱含んだ。

米10年債利回りは2.9％まで上昇した。《KY》

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