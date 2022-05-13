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HENNGE　ストップ高、22年9月期第2四半期は営業黒字に転換、HENNGE One事業が伸長／新興市場スナップショット

2022年5月13日 13:00

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記事提供元：フィスコ


*13:00JST <4475> HENNGE 1052 +150
ストップ高。22年9月期第2四半期累計（21年10月-22年3月）の営業損益を3.50億円の黒字（前年同期実績は0.23億円の赤字）と発表している。クラウドセキュリティソリューションのHENNGE One事業の年間契約金額や契約企業数、契約ユーザ数が伸び、黒字転換を牽引した。通期予想は前期比14.2％増の4.34億円の黒字で据え置いた。進捗率が80.6％に達していることも好感され、買いが集まっているようだ。《ST》

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