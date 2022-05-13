CCT　ストップ高買い気配、22年12月期第1四半期の営業利益2.7倍、DX支援で引き合い増加／新興市場スナップショット

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ストップ高買い気配。22年12月期第1四半期（22年1-3月）の営業利益を4.06億円と発表している。説明資料によると、前年同期比167.3％増。DX支援で案件の引き合いが増加傾向にあるほか、大企業との取引も拡大した。IT人材調達支援の受注も順調に増加している。通期予想は前期比56.1％増の8.52億円で据え置いた。進捗率は47.7％で、近く上方修正される可能性があるとの期待から買いが広がっている。《ST》