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前日に動いた銘柄 part1 オルガノ、第一生命HD、日本製鋼所など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 オルガノ、第一生命HD、日本製鋼所など
銘柄名<コード>12日終値⇒前日比
オルガノ<6368> 9280 +620
今期も営業増益見通し。
第一生命HD<8750> 2565.0 +88.0
今期ガイダンスは市場予想上回り、増配も計画。
メニコン<7780> 2270 -278
今期ガイダンスは市場予想を大きく下回る。
フルハシEPO<9221> 1562 +117
今期も2ケタ最終増益。
OATアグリオ<4979> 1352 +263
第1四半期大幅増益で通期予想を上方修正。
シュッピン<3179> 1300 +186
今期の2ケタ増益や増配見通しを好感。
日本製鋼所<5631> 3010 +384
連続大幅増益見通しなど受け過度な警戒感後退に。
電源開発<9513> 2144 +315
今期の大幅増益見通しや増配を好感。
アシックス<7936> 2186 +258
第1四半期は会社計画を大幅上振れで着地。
神戸製鋼所<5406> 640 +87
市場想定上回る今期ガイダンス受けて買い安心感。
ラウンドワン<4680> 1366 +94
今期は想定以上の業績回復見通しに。
日立造船<7004> 783 +100
今期大幅増益見通しを高評価へ。
新日本電工<5563> 335 +35
通期業績上方修正や増配を発表。
デクセリアルズ<4980> 3635 +315
2ケタ増益見通しや自社株買い評価が継続へ。
TIS<3626> 3320 +354
好業績や自社株買いの実施を好材料視。
曙ブレーキ工業<7238> 160 +12
22年3月期業績予想を上方修正。
オリンパス<7733> 2539.5 +256.5
前期実績・今期見通しともにコンセンサス上振れ。
フィールズ<2767> 1085 +79
好決算を評価する動き継続の形に。
東邦チタニウム<5727> 1727 +82
大幅増益見通しや増配計画を高評価続く。
セントラル硝子<4044> 2592 +196
業績回復見通しや高水準の自社株買い実施を好感。
システナ<2317> 431 +20
今期も2ケタ増益継続の見通しで。
マンダム<4917> 1344 +86
今期営業黒字転換や増配見通しを評価。
ジェイリース<7187> 1601 +89
決算見直しの流れが強まる展開か。
ニチコン<6996> 1259 +56
今期増益見通しや増配方針を評価。
凸版印刷<7911> 2247 +134
今期業績見通しはコンセンサスを上振れ。
レノバ<9519> 1891 +24
今期大幅増益見通し評価の流れ続く。
三菱自動車工業<7211> 361 +21
今期ガイダンスポジティブ視の動きが続く。
マツダ<7261> 986 +46
前期業績予想を上方修正している。
BEENOS<3328> 1776 +101
投資有価証券含み益の拡大を引き続き買い材料視か。
ユナイテッドアローズ<7606> 1827 +46
前期営業益は従来計画を上振れ着地。
IHI<7013> 3235 +140
足元の底堅い業績推移を引き続き評価。
スター精密<7718> 1538 +70
第1四半期大幅増益や自社株買いを評価。
日医工<4541> 622-150
事業再生ADR検討報道を警戒視。
SREHD<2980> 1950 -402
今期業績見通しはコンセンサスを下振れへ。
スプリックス<7030> 958 -219
1-3月期営業大幅減益をネガティブ視。
日本新薬<4516> 7370 -1270
今期ガイダンスはコンセンサス下回る水準に。
ソラスト<6197> 720 -110
実績値・今期見通しともにコンセンサスを下振れ。
マネーフォワード<3994> 3190 -505
米ナスダック大幅安で中小型グロース売り続く。
日本ライフライン<7575> 917 -139
前期経常利益は一転減益での着地に。《FA》
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