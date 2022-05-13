

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 オルガノ、第一生命HD、日本製鋼所など

銘柄名<コード>12日終値⇒前日比

オルガノ<6368> 9280 +620

今期も営業増益見通し。

第一生命HD<8750> 2565.0 +88.0

今期ガイダンスは市場予想上回り、増配も計画。

メニコン<7780> 2270 -278

今期ガイダンスは市場予想を大きく下回る。

フルハシEPO<9221> 1562 +117

今期も2ケタ最終増益。

OATアグリオ<4979> 1352 +263

第1四半期大幅増益で通期予想を上方修正。

シュッピン<3179> 1300 +186

今期の2ケタ増益や増配見通しを好感。

日本製鋼所<5631> 3010 +384

連続大幅増益見通しなど受け過度な警戒感後退に。

電源開発<9513> 2144 +315

今期の大幅増益見通しや増配を好感。

アシックス<7936> 2186 +258

第1四半期は会社計画を大幅上振れで着地。

神戸製鋼所<5406> 640 +87

市場想定上回る今期ガイダンス受けて買い安心感。

ラウンドワン<4680> 1366 +94

今期は想定以上の業績回復見通しに。

日立造船<7004> 783 +100

今期大幅増益見通しを高評価へ。

新日本電工<5563> 335 +35

通期業績上方修正や増配を発表。

デクセリアルズ<4980> 3635 +315

2ケタ増益見通しや自社株買い評価が継続へ。

TIS<3626> 3320 +354

好業績や自社株買いの実施を好材料視。

曙ブレーキ工業<7238> 160 +12

22年3月期業績予想を上方修正。

オリンパス<7733> 2539.5 +256.5

前期実績・今期見通しともにコンセンサス上振れ。

フィールズ<2767> 1085 +79

好決算を評価する動き継続の形に。

東邦チタニウム<5727> 1727 +82

大幅増益見通しや増配計画を高評価続く。

セントラル硝子<4044> 2592 +196

業績回復見通しや高水準の自社株買い実施を好感。

システナ<2317> 431 +20

今期も2ケタ増益継続の見通しで。

マンダム<4917> 1344 +86

今期営業黒字転換や増配見通しを評価。

ジェイリース<7187> 1601 +89

決算見直しの流れが強まる展開か。

ニチコン<6996> 1259 +56

今期増益見通しや増配方針を評価。

凸版印刷<7911> 2247 +134

今期業績見通しはコンセンサスを上振れ。

レノバ<9519> 1891 +24

今期大幅増益見通し評価の流れ続く。

三菱自動車工業<7211> 361 +21

今期ガイダンスポジティブ視の動きが続く。

マツダ<7261> 986 +46

前期業績予想を上方修正している。

BEENOS<3328> 1776 +101

投資有価証券含み益の拡大を引き続き買い材料視か。

ユナイテッドアローズ<7606> 1827 +46

前期営業益は従来計画を上振れ着地。

IHI<7013> 3235 +140

足元の底堅い業績推移を引き続き評価。

スター精密<7718> 1538 +70

第1四半期大幅増益や自社株買いを評価。

日医工<4541> 622-150

事業再生ADR検討報道を警戒視。

SREHD<2980> 1950 -402

今期業績見通しはコンセンサスを下振れへ。

スプリックス<7030> 958 -219

1-3月期営業大幅減益をネガティブ視。

日本新薬<4516> 7370 -1270

今期ガイダンスはコンセンサス下回る水準に。

ソラスト<6197> 720 -110

実績値・今期見通しともにコンセンサスを下振れ。

マネーフォワード<3994> 3190 -505

米ナスダック大幅安で中小型グロース売り続く。

日本ライフライン<7575> 917 -139

前期経常利益は一転減益での着地に。《FA》