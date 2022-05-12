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アクシス 大幅に続伸、22年12月期第1四半期の営業利益28.5％増、進捗率34.9％／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:38JST <4012> アクシス 1410 +17
大幅に続伸。朝方は反落していたが、正午に22年12月期第1四半期（22年1-3月）の営業利益を1.76億円と発表し、買い優勢に転じている。説明資料によると、前年同期比28.5％増。システムインテグレーション事業で受注拡大に向けた体制構築を進めたほか、クラウドサービス事業で道路交通法施行規則の改正に対応した新サービスや新たな料金プランの提供を開始した。通期予想は前期比0.2％減の5.04億円で据え置いた。進捗率は34.9％。《ST》
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