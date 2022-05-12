ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

ソシャルワイヤ　ストップ安、23年3月期の営業損益予想は赤字転落、広告宣伝費など増額／新興市場スナップショット

2022年5月12日 12:44

印刷

記事提供元：フィスコ


*12:44JST <3929> ソシャルワイヤ 376 -80
ストップ安。23年3月期の営業損益予想を1.55億円の赤字と発表している。売上高予想は7.9％増の50.00億円だが、デジタルPR事業で広告宣伝費などを増額するほか、シェアオフィス事業で地代家賃や減価償却費等の費用が先行して発生することから赤字に転落する見通し。22年3月期の営業損益は30.9％増の1.64億円の黒字で着地した。デジタルPR事業の伸長に加え、生産性向上が利益拡大に貢献した。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る