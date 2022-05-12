関連記事
ソシャルワイヤ ストップ安、23年3月期の営業損益予想は赤字転落、広告宣伝費など増額／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:44JST <3929> ソシャルワイヤ 376 -80
ストップ安。23年3月期の営業損益予想を1.55億円の赤字と発表している。売上高予想は7.9％増の50.00億円だが、デジタルPR事業で広告宣伝費などを増額するほか、シェアオフィス事業で地代家賃や減価償却費等の費用が先行して発生することから赤字に転落する見通し。22年3月期の営業損益は30.9％増の1.64億円の黒字で着地した。デジタルPR事業の伸長に加え、生産性向上が利益拡大に貢献した。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ロコンド 大幅に3日続伸、伊藤忠と「Reebok」ブランド取り扱いで合弁会社設立へ／新興市場スナップショット 5/12 10:22
- サンアスタリスク ストップ安売り気配、22年12月期第1四半期の営業利益26.7％減、先行投資や為替差損で／新興市場スナップショット 5/12 09:45
- エクサウィザーズ 大幅に8日ぶり反発、23年3月期の営業損益予想は黒字転換、単価向上や新規顧客獲得で／新興市場スナップショット 5/12 09:35
- ＢｌｕｅＭｅｍｅ 大幅に7日ぶり反発、米企業とパートナーシップ締結、ノーコード開発基盤を共同開発／新興市場スナップショット 5/11 13:47
- JDSC ストップ安、22年6月期の営業損益予想を下方修正、人件費など上振れで赤字転落／新興市場スナップショット 5/11 13:12