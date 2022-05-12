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5/12の強弱材料
*08:11JST 5/12
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26213.64、+46.54）
・VIX指数は低下（32.56、-0.43）
・米原油先物は上昇（105.71、+5.95）
・米長期金利は低下
・米国景気の拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（31834.11、-326.63）
・ナスダック総合指数は下落（11364.24、-373.43）
・シカゴ日経先物は下落（25835、大阪比-415）
・1ドル＝129.90-00円
・SOX指数は下落（2811.94、-88.19）
・米国の早期連続利上げ懸念
・ウクライナ情勢
・コロナ流行の長期化
留意事項
・5月限オプション最終売買日
・日銀金融政策決定会合における主な意見（4月27、28日分）
・国際収支（経常収支）（3月）
・銀行貸出動向（含信金前年比）（4月）
・対外対内証券投資（先週）
・日銀営業毎旬報告（10日）
・東京オフィス空室率（4月）
・倒産件数（4月）
・景気ウォッチャー調査（4月）
・SUMCO<3436>、日産自<7201>、東エレク<8035>、三菱地所<8802>、ソフトバンクG<99
84>、NTT<9432>など決算発表
・フィリピンGDP（1-3月）
・インド消費者物価指数（4月）
・英鉱工業生産指数（3月）
・英GDP速報値（1-3月）
・英商品貿易収支（3月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米生産者物価コア指数（4月）
・メキシコ中央銀行が政策金利発表
・米30年債入札
・米バイデン大統領と東南アジア諸国連合（ASEAN）の首脳会議（13日まで）
・主要7カ国（G7）外相会合（14日まで）
・石油輸出国機構（OPEC）月報
・鴻海精密工業など決算発表《ST》
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