

*08:11JST 5/12

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26213.64、+46.54）

・VIX指数は低下（32.56、-0.43）

・米原油先物は上昇（105.71、+5.95）

・米長期金利は低下

・米国景気の拡大

・コロナ流行下の経済活動正常化

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（31834.11、-326.63）

・ナスダック総合指数は下落（11364.24、-373.43）

・シカゴ日経先物は下落（25835、大阪比-415）

・1ドル＝129.90-00円

・SOX指数は下落（2811.94、-88.19）

・米国の早期連続利上げ懸念

・ウクライナ情勢

・コロナ流行の長期化

留意事項

・5月限オプション最終売買日

・日銀金融政策決定会合における主な意見（4月27、28日分）

・国際収支（経常収支）（3月）

・銀行貸出動向（含信金前年比）（4月）

・対外対内証券投資（先週）

・日銀営業毎旬報告（10日）

・東京オフィス空室率（4月）

・倒産件数（4月）

・景気ウォッチャー調査（4月）

・SUMCO<3436>、日産自<7201>、東エレク<8035>、三菱地所<8802>、ソフトバンクG<99

84>、NTT<9432>など決算発表

・フィリピンGDP（1-3月）

・インド消費者物価指数（4月）

・英鉱工業生産指数（3月）

・英GDP速報値（1-3月）

・英商品貿易収支（3月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米生産者物価コア指数（4月）

・メキシコ中央銀行が政策金利発表

・米30年債入札

・米バイデン大統領と東南アジア諸国連合（ASEAN）の首脳会議（13日まで）

・主要7カ国（G7）外相会合（14日まで）

・石油輸出国機構（OPEC）月報

・鴻海精密工業など決算発表《ST》