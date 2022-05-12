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今日の注目スケジュール：景気ウォッチャー調査、英GDP速報値、米生産者物価コア指数など

2022年5月12日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気ウォッチャー調査、英GDP速報値、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(4月27、28日分)
08:50　国際収支(経常収支)(3月)　1兆7500億円　1兆6483億円
08:50　貸出動向 銀行計(4月)　　0.5％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(4月)　　0.5％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
11:00　東京オフィス空室率(4月)　　6.37
13:30　倒産件数(4月)　　-6.46％
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(4月)　50.9　47.8
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(4月)　50.9　50.1


＜海外＞
11:00　フィリピン・GDP(1-3月)　6.0％　7.8％
15:00　英・鉱工業生産指数(3月)　　-0.6％
15:00　英・GDP速報値(1-3月)　　6.6％
15:00　英・商品貿易収支(3月)　　-205.94億ポンド
21:00　印・消費者物価指数(4月)　7.35％　6.95％
21:00　印・鉱工業生産(3月)　1.1％　1.7％
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(3月)　　-0.2％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　20.0万件
21:30　米・生産者物価コア指数(4月)　8.9％　9.2％
27:00　メキシコ・中央銀行が政策金利発表　7.00％　6.50％


米・30年債入札

米・バイデン大統領と東南アジア諸国連合(ASEAN)首脳のサミット(13日まで)

独・G7外相会合(14日まで)

石油輸出国機構(OPEC)月報


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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