

*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気ウォッチャー調査、英GDP速報値、米生産者物価コア指数など

＜国内＞

08:50 日銀金融政策決定会合における主な意見(4月27、28日分)

08:50 国際収支(経常収支)(3月) 1兆7500億円 1兆6483億円

08:50 貸出動向 銀行計(4月) 0.5％

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(4月) 0.5％

08:50 対外・対内証券投資(先週)

11:00 東京オフィス空室率(4月) 6.37

13:30 倒産件数(4月) -6.46％

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(4月) 50.9 47.8

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(4月) 50.9 50.1



＜海外＞

11:00 フィリピン・GDP(1-3月) 6.0％ 7.8％

15:00 英・鉱工業生産指数(3月) -0.6％

15:00 英・GDP速報値(1-3月) 6.6％

15:00 英・商品貿易収支(3月) -205.94億ポンド

21:00 印・消費者物価指数(4月) 7.35％ 6.95％

21:00 印・鉱工業生産(3月) 1.1％ 1.7％

21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(3月) -0.2％

21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 20.0万件

21:30 米・生産者物価コア指数(4月) 8.9％ 9.2％

27:00 メキシコ・中央銀行が政策金利発表 7.00％ 6.50％



米・30年債入札

米・バイデン大統領と東南アジア諸国連合(ASEAN)首脳のサミット(13日まで)

独・G7外相会合(14日まで)

石油輸出国機構(OPEC)月報



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》