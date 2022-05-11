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ＢｌｕｅＭｅｍｅ　大幅に7日ぶり反発、米企業とパートナーシップ締結、ノーコード開発基盤を共同開発／新興市場スナップショット

2022年5月11日 13:47

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記事提供元：フィスコ


*13:47JST <4069> ＢｌｕｅＭｅｍｅ 2329 +223
大幅に7日ぶり反発。最先端のノーコード/ローコード開発基盤を有する米クリエイシオ社とパートナーシップを締結したと発表している。クリエイシオ社が提供する最新のノーコード技術とBlueMeme独自の開発方法論「AGILE-DX」を組み合わせた日本企業向けのノーコード開発基盤を共同で開発する。DXの推進では、非IT人材でもシステム開発が可能なノーコード基盤が注目を集めているという。《ST》

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