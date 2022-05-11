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アイキューブド 大幅に反発、22年6月期の期末配当予想を増額修正、前期末から倍増／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:38JST <4495> アイキューブド 2568 +149
大幅に反発。22年6月期の期末配当を従来予想の10.00円から20.00円（前期末実績10.00円）に増額修正している。業績進捗状況や配当性向などを総合的に勘案した。年間配当も同額となる。22年6月期第3四半期累計（21年7月-22年3月）の営業利益はCLOMOサービスの導入社数が増加し、6.65億円で着地した。前年同期比増減率は非開示。通期予想は7.32億円で据え置いており、進捗率は90.8％となる。《ST》
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