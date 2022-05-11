博展　年初来高値、22年3月期の営業利益予想を上方修正、期末配当予想は10円に増額／新興市場スナップショット



*09:23JST <2173> 博展 567 +23

年初来高値。22年3月期の営業損益を従来予想の4.00億円の黒字から5.32億円の黒字（前期実績5.87億円の赤字）に上方修正している。受注納品活動が予想以上に進捗し、プロジェクト利益率も向上する見通しとなったため。併せて期末配当を従来予想の5.00円から10.00円（前期末実績は無配）に増額修正した。年間配当も同額となる。上方修正が投資家から素直に好感され、買いが集まっているようだ。《ST》