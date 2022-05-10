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今日の注目スケジュール：家計支出、米3年債入札、米アトランタ連銀総裁が講演など

2022年5月10日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、米3年債入札、米アトランタ連銀総裁が講演など
＜国内＞
08:30　家計支出(3月)　-3.3％　1.1％


＜海外＞
16:00　トルコ・失業率(3月)　　10.7％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　1.72％
18:00　独・ZEW期待指数(5月)　-41.5　-41.0
21:00　ブ・小売売上高(3月)　　1.1％
23:00　ブ・自動車販売台数(4月)　　146,819台


米・3年債入札

独・5年債入札

欧州復興開発銀行(EBRD)年次総会(12日まで)

米・アトランタ連銀総裁が講演

韓・大統領に尹錫悦氏が就任


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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