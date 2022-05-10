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今日の注目スケジュール：家計支出、米3年債入札、米アトランタ連銀総裁が講演など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、米3年債入札、米アトランタ連銀総裁が講演など
＜国内＞
08:30 家計支出(3月) -3.3％ 1.1％
＜海外＞
16:00 トルコ・失業率(3月) 10.7％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 1.72％
18:00 独・ZEW期待指数(5月) -41.5 -41.0
21:00 ブ・小売売上高(3月) 1.1％
23:00 ブ・自動車販売台数(4月) 146,819台
米・3年債入札
独・5年債入札
欧州復興開発銀行(EBRD)年次総会(12日まで)
米・アトランタ連銀総裁が講演
韓・大統領に尹錫悦氏が就任
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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