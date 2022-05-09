ＪＩＧーＳＡＷ　大幅に続落、22年12月期第1四半期の営業利益59.5％増も利益確定売り優勢／新興市場スナップショット



*14:50JST <3914> ＪＩＧーＳＡＷ 5010 -160

大幅に続落。22年12月期第1四半期（22年1-3月）の営業利益を前年同期比59.5％増の1.68億円と発表している。データコントロール事業で月額課金案件の受注獲得を推し進め、月額課金売上が1.19億円増加した。また、視覚再生プロジェクトではEU全域で特許査定を正式に受領し、実用化が進捗しているという。通期予想は非開示。朝方は好業績を受けて買いが先行したが、その後は利益確定売りが優勢となっている。《FA》