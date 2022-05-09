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すららネット　大幅に3日ぶり反発、22年12月期第1四半期の営業利益2.31億円、進捗率48.5％／新興市場スナップショット

2022年5月9日 09:19

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記事提供元：フィスコ


*09:19JST <3998> すららネット 1154 +143
大幅に3日ぶり反発。22年12月期第1四半期（22年1-3月）の営業利益を2.31億円と発表している。前年同期比増減率は非開示。AI×アダプティブラーニング教材の高校生版で「古文・漢文」などを新たにリリースした。また、経済産業省「未来の教室」実証事業に採択されたほか、アジア開発銀行のパイロット事業に参画した。通期予想は4.76億円で維持した。進捗率は48.5％に達しており、第1四半期の好調なスタートが評価されているようだ。《ST》

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