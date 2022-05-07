

*06:53JST NY原油：堅調推移、一時111ドル台に上昇

NYMEX原油6月限終値：109.77 ↑1.51

6日のNY原油先物6月限は堅調推移。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比+1.51ドルの109.77ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは107.24ドル-111.18ドル。アジア市場で107.24ドルまで下げたが、供給不安が再び高まり、ロンドン市場で110ドル台を回復。米雇用統計発表後に108ドル台前半まで下げたが、まもなく反転し、111.18ドルまで買われた。通常取引終了後の時間外取引では株安や長期金利の上昇を意識して上げ渋り、主に110ドル台で推移した。《MK》