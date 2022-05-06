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今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、加失業率、米非農業部門雇用者数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、加失業率、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞
08:50 マネタリーベース(4月) 7.9％
＜海外＞
海外
14:45 スイス・失業率(4月) 2.4％
15:00 独・鉱工業生産指数(3月) 0.2％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(4月) 2.37％
21:30 加・失業率(4月) 5.3％
21:30 米・非農業部門雇用者数(4月) 35.0万人 43.1万人
21:30 米・失業率(4月) 3.6％ 3.6％
21:30 米・平均時給(4月) 5.6％
中・経常収支速報(1-3月) 1184億ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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