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今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、加失業率、米非農業部門雇用者数など

2022年5月6日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、加失業率、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞
08:50　マネタリーベース(4月)　　7.9％


＜海外＞
海外
14:45　スイス・失業率(4月)　　2.4％
15:00　独・鉱工業生産指数(3月)　　0.2％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(4月)　　2.37％
21:30　加・失業率(4月)　　5.3％
21:30　米・非農業部門雇用者数(4月)　35.0万人　43.1万人
21:30　米・失業率(4月)　3.6％　3.6％
21:30　米・平均時給(4月)　　5.6％


中・経常収支速報(1-3月)　　1184億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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