

*22:12JST 【市場反応】米Q1非農業部門労働生産性、1947年以降で最大の下落率、ドル買い後退

米労働省が発表した1−3月期非農業部門労働生産性は前期比‐7.5％と、10−12月期＋6.3％から再びマイナスに落ち込み、1947年来で最大の下落率を記録した。人件費の高騰が影響。1−3月期単位人件費は前期比＋11.6％と、伸びは予想を上回り20年10−12月期以降で最大となった。

米先週分新規失業保険申請件数（4/30）は前週比＋1.9万件の＋20万件と予想18.0万件を上回った。失業保険継続受給者数（4/23）は138.4万人と、前回140.3万人から減少。1969年来で最小となった。

1−3月期非農業部門労働生産性の大幅悪化を嫌いドル買いも一服。ドル・円は130円00銭から129円83銭へ反落。ユーロ・ドルは1.0555ドルで下げ止まった。

【経済指標】

・米・先週分新規失業保険申請件数：＋20万件（予想：18.0万件、前回：18.1万件←18.0万件）

・米・失業保険継続受給者数：138.4万人（予想：140.0人、前回：140.3万人←140.8万人）

米・1−3月期単位人件費：前期比＋11.6％（予想＋10.0％、10−12月期＋1.0％←＋0.9％）

・米・1−3月期非農業部門労働生産性：前期比‐7.5％（予想：−5.3％、10−12月期：＋6.3％←＋6.6％）《KY》