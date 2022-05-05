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【市場反応】FOMC、20年ぶりの0.5％利上げ決定、B/S縮小開始
記事提供元：フィスコ
*03:30JST 【市場反応】FOMC、20年ぶりの0.5％利上げ決定、B/S縮小開始
連邦準備制度理事会（FRB）は連邦公開市場委員会(FOMC)で、市場の予想通り、政策金利(フェデラルファンドFF金利の誘導目標)を0.50ポイント引き上げ、0.75-1.00％に決定した。声明では利上げ継続が適切となるとのフォワードガイダンスを示した。
バランスシート縮小を巡り、6月1日から月額475憶ドルで開始し、3カ月後に最大月額950億ドルへ段階的に増やす。
ほぼ想定通りの内容で、米国債相場は反発。10年債利回りは3％から2.94％まで低下した。利食いのドル売りも優勢となり、ドル・円は130円15銭から129円74銭まで下落。ユーロ・ドルは1.0530ドルから1.0573ドルまで上昇。
【金融政策】
・米連邦公開市場委員会(FOMC)
・政策金利(フェデラルファンドFF金利の誘導目標)を0.50ポイント引き上げ、0.
75-1.00％に決定
「B/S削減、6月1日から月額475憶ドルで開始、3カ月後に最大月額950億ドルへ」「利上げ継続が適切となると想定」《KY》
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