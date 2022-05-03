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モンキー 47×ア ベイシング エイプ“香水にもしたい香り”のクラフトジン、カモ柄のボトルデザイン
ジンブランド「モンキー 47(MONKEY 47)」が、ア ベイシング エイプ(A BATHING APE)とコラボレーション。限定デザインのプレミアムクラフトジン「モンキー47 ア ベイシング エイプ エディション」を、2022年5月9日(月)より一部の「モンキー47」取扱店舗にて数量限定販売する。
■モンキー 47×ア ベイシング エイプ
「モンキー 47」は、47種類の上質なボタニカルを贅沢に使用した、ドイツ・ブラックフォレスト産のプレミアムクラフトジンを製造・販売するブランド。今回のコラボレーションでは、“香水にもしたい香り”と評されるほど華やかな香りが特徴の「モンキー47 ドライ・ジン」を特別なパッケージで展開する。
■カモフラージュ柄×ジャングルプリントの限定ボトル
きりっとしたシトラスやフローラルなアロマ、胡椒のようなスパイスが香る極上のクラフトジン「モンキー47 ドライ・ジン」を入れるのは、「モンキー 47」の象徴であるクラシックな薬の瓶から着想を得たボトル。アイコニックなデザインはそのままに、コルクの周りのリングをゴールドに変えることで高級感を演出した。
また、ラベルとボックスは、ベースカラーにピンクとパープルを採用しつつ、両ブランドのロゴを並べて配置。さらに、「ア ベイシング エイプ」のアイコニックなカモフラージュ柄に、「モンキー 47」のジャングルプリントを重ね、コラボレーションらしいデザインに仕上げた。
■“ABC CAMO柄”のアパレル＆スケートボード
また、「モンキー47 ア ベイシング エイプ エディション」以外にも、アパレルとスケートボードを展開。「ア ベイシング エイプ」のオリジナル柄の中でも特に高い人気を誇るカモフラージュ柄“ABC CAMO柄”を落とし込んだフーディやシャツ、Tシャツを、グリーン、ピンク、ブルーの3色で展開する。
■恵比寿「バー トライアード」でカクテルフェア
さらに、東京・恵比寿の「バー トライアード(Bar TRIAD)」では、2022年5月9日(月)から5月15日(日)までの期間限定でカクテルフェア「Welcome to the Monkey Jungle!」を開催。期間中は、紫キャベツで作った自家製ビネガーを使用したカクテル「Monkey Murasaki Cabbage」など、コラボレーションジンのパッケージに採用されているピンクとパープルにインスパイアされたスペシャルなカクテルを3種用意する。
■【詳細】
「モンキー47 ア ベイシング エイプ エディション」
発売日：2022年5月9日(月)
販売店舗：一部の「モンキー47」取扱店舗、Amazon
参考価格：7,634円
アルコール度数：47度(品目：スピリッツ)
内容量：500ml
■アパレル・スケートボード
発売日：2022年4月30日(土)
取扱店舗：ア ベイシング エイプ一部店舗
■カクテルフェア「Welcome to the Monkey Jungle!」
開催期間：2022年5月9日(月)～5月15日(日)19:00～26:00
場所：バー トライアード
住所：東京都渋谷区恵比寿西1-4-1 内野ビル4F
TEL：03-6416-4177
定休日：なし
カクテル：
・紫キャベツで作った自家製ビネガーがポイントの「Monkey Murasaki Cabbage」1杯1,450円
・モンキー47とパイナップルジュースにココナッツを加えた「Vertigo Colada」1杯1,500円
・モンキー47のジン＆トニック「Monkey Tonic」1杯1,300円
※サービス料は飲食代の10%。
【問い合わせ先】
■ペルノ・リカール・ジャパン株式会社
TEL：03-5802-2756
WEBサイト：http://www.pernod-ricard-japan.com/
■株式会社ノーウェアマーケティング部
TEL：03-5410-6310
※「モンキー47 ア ベイシング エイプ エディション」のウェアやグッズに関する問い合わせ。
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