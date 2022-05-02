関連記事
エプソン 急伸、今期増益ガイダンスをポジティブ材料視
記事提供元：フィスコ
*14:20JST エプソン---急伸、今期増益ガイダンスをポジティブ材料視
エプソン<6724>は急伸。先週末に22年3月期決算を発表。営業利益は945億円で前期比98.3％増益、従来予想の840億円を大幅に上回る着地となった。為替の円安効果などが上振れ要因となった。また、23年3月期は960億円で同1.6％増の見通しで、810億円程度の市場予想を大幅に上回っている。事業環境が不透明な中、原材料費や物流費上昇により、減益ガイダンスが想定されていたとみられ、想定外に底堅い業績見通しと捉えられている。《YN》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ＺＨＤ 急落で安値更新、戦略的費用投下による収益成長鈍化をマイナス視 5/ 2 14:00
- 出来高変化率ランキング（13時台）～エンプラス、伯東などがランクイン 5/ 2 13:47
- MonotaRO 1Qは2ケタ増収増益、販促活動を積極的に展開 5/ 2 13:45
- アイナボホールディングス 2Qは2ケタ増収、戸建住宅事業が順調に推移 5/ 2 13:43
- イチネンホールディングス 2022年3月期通期業績予想の上方修正、営業利益は86.23億円 5/ 2 13:41