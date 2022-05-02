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今日の注目スケジュール：印製造業PMI、ブ製造業PMI、米ISM製造業景況指数など

2022年5月2日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：印製造業PMI、ブ製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞


＜海外＞
14:00　印・製造業PMI(4月)　　54.0
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(4月)
20:25　ブ・週次景気動向調査
22:00　ブ・製造業PMI(4月)　　52.3
23:00　米・ISM製造業景況指数(4月)　57.5　57.1
27:00　ブ・貿易収支(4月)　　73.83億ドル


英・南ア・中・香港・露・株式市場は祝日のため休場


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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