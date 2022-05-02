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今日の注目スケジュール：印製造業PMI、ブ製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：印製造業PMI、ブ製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
＜海外＞
14:00 印・製造業PMI(4月) 54.0
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(4月)
20:25 ブ・週次景気動向調査
22:00 ブ・製造業PMI(4月) 52.3
23:00 米・ISM製造業景況指数(4月) 57.5 57.1
27:00 ブ・貿易収支(4月) 73.83億ドル
英・南ア・中・香港・露・株式市場は祝日のため休場
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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