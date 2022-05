ミレニアム・パレードの新曲2曲、アニメ『攻殻機動隊 SAC_2045』シーズン2のOP＆EDに

ミレニアム・パレード(millennium parade)の新曲「Secret Ceremony」が2022年5月20日(金)、「No Time to Cast Anchor」が5月27日(金)に配信リリース。また、両楽曲とも6月1日(水)にCDシングルとしてリリースされる。それぞれ、アニメ『攻殻機動隊 SAC_2045』シーズン2のオープニング曲・エンディングテーマとなる。

■ミレニアム・パレード新曲が『攻殻機動隊 SAC_2045』シーズン2のOP&EDに

King Gnuとしても活動する常田大希が率いるクリエティブ集団・ミレニアム・パレード。2021年は1stアルバム『THE MILLENNIUM PARADE』をはじめ、映画『竜とそばかすの姫』のテーマソング「U」、東京国際映画祭のテーマ曲「Bon Dance」などのリリース、全国ライブツアーの開催、第72回NHK紅白歌合戦NHK紅白歌合戦への出場など盛り沢山の話題で注目を集めた。

そんなミレニアム・パレードが、2つの新曲「Secret Ceremony」「No Time to Cast Anchor」を発表。各楽曲はそれぞれ世界的なSFアクションアニメの金字塔『攻殻機動隊』シリーズの最新作『攻殻機動隊 SAC_2045』のシーズン2のオープニング&エンディングテーマとして起用される。『攻殻機動隊 SAC_2045』シーズン1および劇場版『攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争』の主題歌である「Fly with me」も手掛けたミレニアム・パレードが、引き続き作品の世界を盛り上げる。

■エンディングテーマ曲を聴くことができる予告映像

予告映像では、エンディングテーマ曲「No Time to Cast Anchor」を一足早く聴くことが可能だ。

■ジャケット&アニメオープニング映像も常田率いるペリメトロンが担当

シングルのアートワークは、“平衡感覚と空間識失調”がテーマとなっており、空間の壁一面に描かれた永遠に続く階段の中で少年が浮遊するシンプルでありながらもエッジの効いたデザイン。アートディレクションは、常田大希が率いるクリエイティブレーベルのペリメトロン(PERIMETRON)であり、ミレニアム・パレードのメンバーでもある森洸大が手掛けている。

また、『攻殻機動隊 SAC_2045』シーズン2のオープニング映像も同じくペリメトロンが担当。ミレニアム・パレードのメンバーでもある佐々木集と神戸雄平が映像監督を務める。

■“スペシャルケース仕様&ライブ映像付き”の限定盤も

CDの販売形態は、通常盤、限定盤、完全生産限定盤の3タイプ。数量限定の完全生産限定盤は『攻殻機動隊』の光学迷彩をモチーフにした、“STEALTH MOTOKO EDITION”と名付けられたスペシャルケース仕様。草薙素子の3Dモデルを使用したブリスターケースにCDや、歌詞が掲載された2枚のクリアカード、ホログラム/カバーアートカードも収める。

また、完全生産限定盤と限定盤に付属のBlu-rayには、オーストラリア発・世界初の没入型デジタル音楽フェス「Splendour XR」のミレニアム・パレードライブステージを収録する。

■常田大希コメント

攻殻機動隊は自分にとっては特別だ!

自分にとってはホームグラウンドのような作品であると同時に、永遠の憧れでもある作品です。ジャパンアニメーションの金字塔である攻殻機動隊の新シリーズに2期連続で声かけていただけた事をとても嬉しく、また誇りに思います。

ただいま!

■詳細

■ミレニアム・パレード新曲「Secret Ceremony/No Time to Cast Anchor」

配信日:

・「Secret Ceremony」 2022年5月20日(金)

・「No Time to Cast Anchor」 5月27日(金)

CD発売日:年6月1日(水)

CD価格:通常盤 1,320円、限定盤 4,400円、完全生産限定盤 7,700円

<CD収録曲>※収録曲は通常盤・限定盤・完全生産限定盤すべて共通。

01. Secret Ceremony(Music: Daiki Tsuneta Lyrics: ermhoi)

02. No Time to Cast Anchor(Music: Daiki Tsuneta Lyrics: ermhoi)

03. Secret Ceremony ‒Instrumental-

04. No Time to Cast Anchor ‒Instrumental-

Tr.01 『攻殻機動隊 SAC_2045』シーズン2オープニングテーマ

Tr.02 『攻殻機動隊 SAC_2045』シーズン2エンディングテーマ

<限定盤特典>

「Splendour XR」のミレニアム・パレードライブステージ収録Blu-ray、デジトレイ仕様

<完全生産限定盤特典>

「Splendour XR」のミレニアム・パレードライブステージ収録Blu-ray、STEALTH MOTOKO EDITION(スペシャルケース仕様)

<アニメ『攻殻機動隊 SAC_2045』シーズン2>

配信日:Netflixにて2022年5月23日(金)より配信スタート

Ⓒ士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会