

*06:30JST 今日の注目スケジュール：企業利益、ユーロ圏消費者物価コア指数、米ADP全米雇用報告など

＜国内＞

08:50 設備投資(10-12月) 2.8％ 1.2％

08:50 企業利益(10-12月) 18.5％ 35.1％

08:50 企業売上高(10-12月) 4.6％

08:50 マネタリーベース(2月) 8.4％

10:00 営業毎旬報告(2月28日現在、日本銀行)



ビーウィズが東証1部に新規上場(公開価格:1400円)



＜海外＞

09:30 豪・GDP(10-12月) 3.6％ 3.9％

14:00 印・製造業PMI(2月) 54.0

17:55 独・失業率(失業保険申請率)(2月) 5.0％ 5.1％

19:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(2月) 2.5％ 2.3％

19:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(1月) 26.2％

22:15 米・ADP全米雇用報告(2月) 31.0万人 -30.1万人

24:00 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.50％ 0.25％

26:00 ブ・週次景気動向調査

27:00 ブ・貿易収支(2月) -2.14億ドル



米・ポンペオ前国務長官が訪台(5日まで)

米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が下院金融委員会で半期に1度の議会証言

米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表

米・シカゴ連銀総裁が講演

米・セントルイス連銀総裁が講演

「OPECプラス」閣僚級会合



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》