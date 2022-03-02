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今日の注目スケジュール：企業利益、ユーロ圏消費者物価コア指数、米ADP全米雇用報告など

2022年3月2日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：企業利益、ユーロ圏消費者物価コア指数、米ADP全米雇用報告など
＜国内＞
08:50　設備投資(10-12月)　2.8％　1.2％
08:50　企業利益(10-12月)　18.5％　35.1％
08:50　企業売上高(10-12月)　　4.6％
08:50　マネタリーベース(2月)　　8.4％
10:00　営業毎旬報告(2月28日現在、日本銀行)


ビーウィズが東証1部に新規上場(公開価格:1400円)


＜海外＞
09:30　豪・GDP(10-12月)　3.6％　3.9％
14:00　印・製造業PMI(2月)　　54.0
17:55　独・失業率(失業保険申請率)(2月)　5.0％　5.1％
19:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(2月)　2.5％　2.3％
19:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(1月)　　26.2％
22:15　米・ADP全米雇用報告(2月)　31.0万人　-30.1万人
24:00　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.50％　0.25％
26:00　ブ・週次景気動向調査
27:00　ブ・貿易収支(2月)　　-2.14億ドル


米・ポンペオ前国務長官が訪台(5日まで)

米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が下院金融委員会で半期に1度の議会証言

米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表

米・シカゴ連銀総裁が講演

米・セントルイス連銀総裁が講演

「OPECプラス」閣僚級会合


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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