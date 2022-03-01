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Eワラント：売れ筋・値上がりランキング（大引け）

2022年3月1日 15:13

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記事提供元：フィスコ


*15:13JST Eワラント：売れ筋・値上がりランキング（大引け）
■eワラント売れ筋トップ10（2022/3/01 15:06現在）

順位　銘柄名(権利行使価格)　前日比　レバレッジ　販売価格
1　日本郵船 コール (10,000円) +9.04% 5.56 3.99円
2　野村NYダウ30連動ETF プラス5倍トラッカー (37,000円) +4.87% 9.45 11.94円
3　日本電気 コール (5,400円) +114.29% 16.22 0.50円
4　商船三井 コール (11,200円) +53.33% 7.12 1.44円
5　日経平均 プット (23,000円) -5.65% -5.77 2.48円

■eワラント値上がりトップ10（2022/3/01 15:07現在）

順位　銘柄名(権利行使価格)　前日比　レバレッジ　原資産騰落率（前日比）
1　日本郵船 コール (10,000円) +9.04% 5.56 3.99円
2　野村NYダウ30連動ETF プラス5倍トラッカー (37,000円) +4.87% 9.45 11.94円
3　日本電気 コール (5,400円) +114.29% 16.22 0.50円
4　商船三井 コール (11,200円) +53.33% 7.12 1.44円
5　日経平均 プット (23,000円) -5.65% -5.77 2.48円

注：eワラントについて、前日23：50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較
（出所：カイカ証券ウェブサイト）《FA》

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