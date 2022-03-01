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3/1の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:25JST 3/1
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26526.82、+50.32）
・ナスダック総合指数は上昇（13751.40、+56.78）
・シカゴ日経先物は上昇（26650、大阪比+90）
・米原油先物は上昇（95.72、+4.13）
・米長期金利は低下
・米国景気の拡大
・海外のコロナ感染沈静化
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（33892.60、-166.15）
・1ドル114.90-00円
・SOX指数は下落（3429.53、-23.14）
・VIX指数は上昇（30.15、+2.56）
・米国の早期連続利上げ懸念
・ウクライナ情勢
・コロナ流行の長期化
留意事項
・製造業PMI（2月）
・国内新車販売台数（2月）
・10年物国債の入札
・閣議
・中国製造業PMI（2月）
・中国財新製造業PMI（2月）
・オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・ユーロ圏製造業PMI（2月）
・独消費者物価指数（2月）
・カナダGDP（10-12月）
・レッドブック米週間小売売上高（先週）
・米製造業PMI（2月）
・米ISM製造業景況指数（2月）
・米建設支出（1月）
・バイデン米大統領の一般教書演説
・主要7カ国（G7）財務相・中央銀行総裁会議
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁がショルツ独首相を訪問
・韓国、インド、ブラジルは休場《ST》
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