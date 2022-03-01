

*08:25JST 3/1

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26526.82、+50.32）

・ナスダック総合指数は上昇（13751.40、+56.78）

・シカゴ日経先物は上昇（26650、大阪比+90）

・米原油先物は上昇（95.72、+4.13）

・米長期金利は低下

・米国景気の拡大

・海外のコロナ感染沈静化

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（33892.60、-166.15）

・1ドル114.90-00円

・SOX指数は下落（3429.53、-23.14）

・VIX指数は上昇（30.15、+2.56）

・米国の早期連続利上げ懸念

・ウクライナ情勢

・コロナ流行の長期化

留意事項

・製造業PMI（2月）

・国内新車販売台数（2月）

・10年物国債の入札

・閣議

・中国製造業PMI（2月）

・中国財新製造業PMI（2月）

・オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・ユーロ圏製造業PMI（2月）

・独消費者物価指数（2月）

・カナダGDP（10-12月）

・レッドブック米週間小売売上高（先週）

・米製造業PMI（2月）

・米ISM製造業景況指数（2月）

・米建設支出（1月）

・バイデン米大統領の一般教書演説

・主要7カ国（G7）財務相・中央銀行総裁会議

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁がショルツ独首相を訪問

・韓国、インド、ブラジルは休場《ST》