関連記事
Windows 11のOOBE、インターネット接続の強制回避する方法発見
記事提供元：スラド
caret 曰く、 先日、Windows 11 Pro の OOBE でインターネット接続が必要になり、個人用にセットアップする場合は Microsoft アカウントも必須になるというストーリーがスラドでも大きな話題になったが、このほどこの OOBE でのインターネット接続の強制を回避する方法が発見され、Reddit の r/Windows11 に投稿された（Reddit の投稿、Neowin）。
マイナビニュースの阿久津良和のWindows Weekly Report でも報告されているように、Windows 11 Insider Preview ビルド 22557 から Windows 11 Pro でも OOBE でのインターネット接続が必須となり、OOBE でのセットアップ中にインターネット回線を切断する回避策も動作しなくなった。
しかし、[ネットワークに接続しましょう] のプロセスで Shift + F10 でコマンド プロンプトを開き、"OOBE\BYPASSNRO" と入力すると、システムが自動的に再起動し、ローカル アカウントでユーザーを作成するオプションが利用可能になるとのことだ。
スラドのコメントを読む | ITセクション | スラッシュバック | Windows | IT
関連ストーリー：
Windows 11 Pro、OOBE でインターネット接続が必要に 2022年02月20日
※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
関連キーワード
スポンサードリンク
- Windows 11のメモ帳、RichEdit採用で高機能化 2/28 08:56
- Windowsで初期状態に戻す機能、すべて削除選択もOneDrive同期ファイルが削除されず 2/27 16:08
- Android版Chrome、ライトモード終了へ 2/26 11:16
- Microsoft、非対応PCにWindows 11入れるとウォーターマーク表示の機能試験中 2/24 17:13
- FreeDOS 1.3がリリース 2/24 17:12