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今日の注目スケジュール：製造業PMI、自動車販売台数、米・ISM製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、自動車販売台数、米・ISM製造業景況指数など
＜国内＞
09:30 製造業PMI(2月) 52.9
14:00 自動車販売台数(2月) -12.5％
＜海外＞
09:30 豪・経常収支(10-12月) 179億豪ドル 239億豪ドル
10:30 中・製造業PMI(2月) 49.9 50.1
10:30 中・非製造業PMI(2月) 50.8 51.1
10:30 中・総合PMI(2月) 51.0
10:45 中・財新製造業PMI(2月) 49.1 49.1
12:30 豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.10％ 0.10％
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(2月) 58.4 58.4
22:00 独・消費者物価指数(2月) 4.9％ 4.9％
22:30 加・GDP(10-12月) 5.4％
23:45 米・製造業PMI(2月) 57.5
24:00 米・ISM製造業景況指数(2月) 58.0 57.6
24:00 米・建設支出(1月) -0.5％ 0.2％
米・自動車販売(2月、2日までに) 1440万台 1504万台
G7財務相・中央銀行総裁会議
米・バイデン大統領の一般教書演説
米・アトランタ連銀総裁がオンライン討論会に参加
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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