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今日の注目スケジュール：製造業PMI、自動車販売台数、米・ISM製造業景況指数など

2022年3月1日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、自動車販売台数、米・ISM製造業景況指数など
＜国内＞
09:30　製造業PMI(2月)　　52.9
14:00　自動車販売台数(2月)　　-12.5％


＜海外＞
09:30　豪・経常収支(10-12月)　179億豪ドル　239億豪ドル
10:30　中・製造業PMI(2月)　49.9　50.1
10:30　中・非製造業PMI(2月)　50.8　51.1
10:30　中・総合PMI(2月)　　51.0
10:45　中・財新製造業PMI(2月)　49.1　49.1
12:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.10％　0.10％
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(2月)　58.4　58.4
22:00　独・消費者物価指数(2月)　4.9％　4.9％
22:30　加・GDP(10-12月)　　5.4％
23:45　米・製造業PMI(2月)　　57.5
24:00　米・ISM製造業景況指数(2月)　58.0　57.6
24:00　米・建設支出(1月)　-0.5％　0.2％


米・自動車販売(2月、2日までに)　1440万台　1504万台

G7財務相・中央銀行総裁会議

米・バイデン大統領の一般教書演説

米・アトランタ連銀総裁がオンライン討論会に参加


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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