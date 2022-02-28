

*08:28JST 2/28

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26476.50、+505.68）

・NYダウは上昇（34058.75、+834.92）

・ナスダック総合指数は上昇（13694.62、+221.04）

・1ドル115.50-60円

・シカゴ日経先物は上昇（26980、大阪比+480）

・SOX指数は上昇（3452.67、+53.52）

・VIX指数は低下（27.59、-2.73）

・米長期金利は低下

・米国景気の拡大

・海外のコロナ感染沈静化

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・米原油先物は下落（91.59、-1.22）

・米国の早期連続利上げ懸念

・ウクライナ情勢

・コロナ流行の長期化

留意事項

・鉱工業生産指数（1月）

・小売売上高（1月）

・百貨店売上高（1月）

・スーパー売上高（1月）

・住宅着工件数（1月）

・建設受注（1月）

・豪小売売上高（1月）

・インド年間GDP予想（2022年）

・トルコGDP（10-12月）

・南アフリカ貿易収支（1月）

・スイスGDP（10-12月）

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演

・米卸売在庫（1月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（2月）

・スペインで世界最大のモバイル関連見本市「MWC」（3月3日まで）

・台湾、インドネシア、ブラジルは休場《ST》