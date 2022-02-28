関連記事
2/28の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:28JST 2/28
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26476.50、+505.68）
・NYダウは上昇（34058.75、+834.92）
・ナスダック総合指数は上昇（13694.62、+221.04）
・1ドル115.50-60円
・シカゴ日経先物は上昇（26980、大阪比+480）
・SOX指数は上昇（3452.67、+53.52）
・VIX指数は低下（27.59、-2.73）
・米長期金利は低下
・米国景気の拡大
・海外のコロナ感染沈静化
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・米原油先物は下落（91.59、-1.22）
・米国の早期連続利上げ懸念
・ウクライナ情勢
・コロナ流行の長期化
留意事項
・鉱工業生産指数（1月）
・小売売上高（1月）
・百貨店売上高（1月）
・スーパー売上高（1月）
・住宅着工件数（1月）
・建設受注（1月）
・豪小売売上高（1月）
・インド年間GDP予想（2022年）
・トルコGDP（10-12月）
・南アフリカ貿易収支（1月）
・スイスGDP（10-12月）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演
・米卸売在庫（1月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（2月）
・スペインで世界最大のモバイル関連見本市「MWC」（3月3日まで）
・台湾、インドネシア、ブラジルは休場《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、小売売上高、住宅着工件数など 2/28 06:30
- 2/25の強弱材料 2/25 08:23
- 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、ユーロ圏消費者信頼感指数、米個人消費支出など 2/25 06:30
- 2/24の強弱材料 2/24 08:28
- 今日の注目スケジュール：全国百貨店売上高、米GDP改定値、米新築住宅販売件数など 2/24 06:30