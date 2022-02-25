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ポート 大幅に9日ぶり反発、上限28万5000株の自社株買い、発行済総数の2.46％／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:53JST <7047> ポート 718 +74
大幅に9日ぶり反発。28万5000株（2.00億円）を上限として自社株を取得すると発表している。発行済株式総数（自社株を除く）に対する割合は2.46％。取得期間は25日から4月29日まで。中期経営計画で目標とする23年3月期売上収益100億円以上、EBITDA20億円以上の達成に向けて業績が良好に推移していることを踏まえ、現状の株価水準、今後のM＆A活用を含めた戦略的な資本政策遂行、財務状況などを総合的に勘案したとしている。《ST》
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