PBシステムズ　「Citrix Japan CSP Sales of the Year」を受賞

PBシステムズ<4447>は24日の大引け後、シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社(以下、シトリックス)が主催する 「Citrix Japan Partner Award 2021」において、販売実績No.1のCSPパートナーに贈られる「Citrix Japan CSP Sales of the Year」を受賞したと発表している。

CSPとは、シトリックスがSaaS事業者などのサービスプロバイダー向けに用意しているプログラムであり、今回の受賞はすなわち同社がCSPを通じて2021年にシトリックスの売上に最も貢献したパートナーであることを示すものだ。

新型コロナウィルス感染症によるパンデミックを1つの契機として、環境を問わず働くワークスタイルが当たり前のものとなるなか、それを背後から支えるSaaS型の業務アプリケーションへの企業の期待は高まり続けている。同社のクラウド基盤構築ビジネスモデルは、SaaS事業者の事業基盤となるクラウドにシトリックスのテクノロジーを積極的に取り入れるものであり、SaaS利用の拡大という時代の要請と、優れたクラウド基盤を希求するSaaS事業者のニーズに応えるものとなる。今後も同社はSaaS事業者、企業、地公体といった幅広い顧客に対して、シトリックスの製品・サービスのメリットを実感してもらえるような高品質なクラウド基盤構築サービスの提供を推進していく方針だ。

(※)Citrix Japan Partner Awardは、シトリックスのパートナー制度であるCitrix Partner Program に参加している国内パートナーを対象にした年次の表彰制度。《FA》