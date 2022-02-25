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2/25の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:23JST 2/25
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（33223.83、+92.07）
・ナスダック総合指数は上昇（13473.58、+436.10）
・シカゴ日経先物は上昇（26260、大阪比+330）
・1ドル115.50-60円
・SOX指数は上昇（3399.16、+121.36）
・VIX指数は低下（30.32、-0.70）
・米原油先物は上昇（92.81、+0.71）
・米長期金利は低下
・米国景気の拡大
・海外のコロナ感染沈静化
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（25970.82、-478.79）
・米国の早期連続利上げ懸念
・ウクライナ軍事衝突懸念
・コロナ流行の長期化
留意事項
・2月期決算企業の配当権利落ち
・東京都区部消費者物価指数（2月）
・貿易統計（2月上旬）
・対外対内証券投資（先週）
・外食売上高（1月）
・景気動向指数改定値（12月）
・国債買いオペ日程（3月）
・気象庁3カ月予報
・マーキュリーリアルテックイノベーターが新規上場
・NZ小売売上高（10-12月）
・独国内総生産（GDP）改定値（10-12月）
・ユーロ圏マネーサプライ（1月）
・ユーロ圏景況感指数（2月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（2月）
・ブラジルFGVインフレIGPM（2月）
・米個人所得（1月）
・米個人消費支出（1月）
・米個人消費支出（PCE）価格コア指数（1月）
・米耐久財受注（1月）
・米中古住宅販売成約指数（1月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数確報値（2月）
・ユーロ圏財務相会合
・欧州財務相理事会（26日まで）
・フィリピンは休場《ST》
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