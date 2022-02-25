

*08:23JST 2/25

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（33223.83、+92.07）

・ナスダック総合指数は上昇（13473.58、+436.10）

・シカゴ日経先物は上昇（26260、大阪比+330）

・1ドル115.50-60円

・SOX指数は上昇（3399.16、+121.36）

・VIX指数は低下（30.32、-0.70）

・米原油先物は上昇（92.81、+0.71）

・米長期金利は低下

・米国景気の拡大

・海外のコロナ感染沈静化

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（25970.82、-478.79）

・米国の早期連続利上げ懸念

・ウクライナ軍事衝突懸念

・コロナ流行の長期化

留意事項

・2月期決算企業の配当権利落ち

・東京都区部消費者物価指数（2月）

・貿易統計（2月上旬）

・対外対内証券投資（先週）

・外食売上高（1月）

・景気動向指数改定値（12月）

・国債買いオペ日程（3月）

・気象庁3カ月予報

・マーキュリーリアルテックイノベーターが新規上場

・NZ小売売上高（10-12月）

・独国内総生産（GDP）改定値（10-12月）

・ユーロ圏マネーサプライ（1月）

・ユーロ圏景況感指数（2月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（2月）

・ブラジルFGVインフレIGPM（2月）

・米個人所得（1月）

・米個人消費支出（1月）

・米個人消費支出（PCE）価格コア指数（1月）

・米耐久財受注（1月）

・米中古住宅販売成約指数（1月）

・米ミシガン大学消費者マインド指数確報値（2月）

・ユーロ圏財務相会合

・欧州財務相理事会（26日まで）

・フィリピンは休場《ST》