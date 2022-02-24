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MY FIRST STORY新曲「Dreaming of you」4つ打ちビートのアップテンポな1曲
記事提供元：ファッションプレス
MY FIRST STORY(マイファーストストーリー)が新曲「Dreaming of you」を、2022年2月21日(月)配信リリース。
■MY FIRST STORY新曲「Dreaming of you」
2021年は、アニメ『呪術廻戦』オープニング主題歌であるEveの「廻廻奇譚」カバー曲も収録したシングル「告白」や、映画『マトリックス レザレクションズ』に書き下ろした日本版インスパイアソング「PARADOX」のリリースで話題を呼んだ、MY FIRST STORY。2022年2月に開催した武道館ライブも盛況に終わった。
そんなMY FIRST STORYが新曲「Dreaming of you」を、事前告知無しでゲリラ的に配信リリース。ヒップホップ、ダンスロックを取り入れたノリの良い4つ打ちビートにボーカル・Hiroの歌声が重なるアップテンポながら儚くも幻想的な楽曲となっている。
■詳細
MY FIRST STORY 新曲「Dreaming of you」
配信日：2022年2月21日(月)
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