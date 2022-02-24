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アサカ理研 急伸、貴金属価格上昇で「都市鉱山」関連銘柄として人気化／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:40JST <5724> アサカ理研 1183 +161
急伸。電子部品からの貴金属回収を手掛ける。ここ最近、金をはじめ貴金属価格の上昇が顕著で、今日も金先物は最高値を更新している。市場では同社の収益押上げ効果を期待した買いが入っているようだ。2月14日に発表した22年9月期第1四半期（21年10-12月）決算は、営業利益が前年同期比3.8倍の2.03億円。前年同期の同4.7倍の0.53億円に続き大幅増益となっており、収益面で評価する向きもあるようだ。《ST》
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